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وزير الطاقة الروسي: أسعار النفط مستقرة نسبيا والتقلبات منخفضة

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 30 أغسطس 2019 - 10:35 م | آخر تحديث : الجمعة 30 أغسطس 2019 - 10:35 م

وصف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أسعار النفط بأنها مستقرة نسبياً، مشيراً إلى أن تقلبات الأسعار منخفضة.

وقال نوفاك، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "يبدو لي أن الوضع مستقر نسبيا، والتقلبات منخفضة. التوقعات تعدل دائما، أنا لا أرى شيئا خارقا هنا".

كما أعلن نوفاك أن روسيا ستقلص إنتاج النفط خلال اشهر الجاري في إطار صفقة أوبك بمستوى أقل قليلا من المستوى المستهدف.

ولفت بقوله: "خلال الشهر الجاري سيكون خفض الإنتاج أقل بقليل من المخطط له، مع مراعاة أنه في الأشهر السابقة كنا نتجاوز المستوى المستهدف. إننا نسعى لتنفيذ الصفقة بنسبة 100 بالمئة، لكن على الأرجح، سيكون أقل بقليل".

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