يواصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، استعداداته لخوض مباراة فريقه القادمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة بيرنلي.

ويلتقي ليفربول، مساء غدٍ السبت، مع مُضيفه بيرنلي، في المباراة المُزمع إقامتها على ملعب "تيرف مور"، برسم منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بسياق متصل، نشر صلاح (27 عاما) صورا له من مران فريقه، اليوم الجمعة، حيث ارتسمت على شفاهه بسمة كبيرة.

وكان صلاح قد تألق في الجولة الأخيرة من البريميرليج، حيث سجل هدفين قاد بهما ليفربول للتغلب على آرسنال (3/1)، وهو الفوز الذي خول لبطل أوروبا التحليق منفردا في صدارة الدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح، بهدفيه في شباك آرسنال، إلى هدفه الثالث، بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليبصم نجم روما السابق على بداية جيدة، على مستوى صراع هدافي البطولة، والذي كان قد حسمه لصالحه بآخر موسمين.

يُذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول بسلم جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يتواجد بيرنلي في المرتبة السادسة، برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة.