 اختتام قمة «التيكاد» بمشاركة الرئيس السيسي - بوابة الشروق
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اختتام قمة «التيكاد» بمشاركة الرئيس السيسي

يوكوهاما- أ ش أ:
نشر فى : الجمعة 30 أغسطس 2019 - 9:52 ص | آخر تحديث : الجمعة 30 أغسطس 2019 - 9:52 ص

بدأت الجلسة الختامية للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد) المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

ويستعرض الزعيمان نتائج المناقشات التي جرت في إطار اجتماعات قمة التيكاد السابعة، التي بدأت يوم الثامن والعشرين من أغسطس الجارى.

ومن المقرر أن يصدر (إعلان يوكوهاما) في ختام قمة التيكاد، متضمنا التوصيات التي توصلت إليها وفود الدول المشاركة فى القمة بشأن سبل تعزيز التعاون الإفريقي الياباني في مجالات الاستثمارات والتجارة ، وتشجيع القطاع الخاص اليابانى على ضخ المزيد من الاستثمارات بالقارة الإفريقية.


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