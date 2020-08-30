 أمريكا تنفي استثناء الكويت من الزيارات بسبب موقفها من التطبيع مع إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تنفي استثناء الكويت من الزيارات بسبب موقفها من التطبيع مع إسرائيل

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الأحد 30 أغسطس 2020 - 9:39 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أغسطس 2020 - 9:39 ص

نفت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي، استثناء الكويت من زيارات كبار المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة، بسبب موقفها من التطبيع مع إسرائيل.

وأكدت رومانوسكي -في تصريح صحفي اليوم الأحد- متانة وقوة العلاقات بين الولايات المتحدة والكويت، مشددة على عدم وجود تأثير لموقف الكويت الرسمي من التطبيع مع إسرائيل، على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضافت أن كبار المسؤولين الأمريكيين يواصلون زيارتهم إلى الكويت، دعما للشراكة طويلة الأمد بين البلدين، لافتة إلى زيارة الممثل الأمريكي الخاص السابق لإيران براين هوك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي جونيور للكويت خلال شهر يوليو الماضي، إضافة إلى الزيارة المرتقبة لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدني ديفيد شينكر للكويت؛ للتواصل مع كبار المسؤولين الكويتيين حول عدة أمور مهمة.


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