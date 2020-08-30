إعادة تطوير وتأهيل حدائق قناطر إدفينا بمطوبس

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جولة تفقدية في عدد من شوارع مدينة مطوبس، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حيث أشاد بمستوى النظافة بالمدينة.

وتفقد نور الدين قناطر إدفينا، موجهًا بسرعة رفع المساحة لإعادة تطويرها لتكون متنفسًا لأبناء مطوبس، والمحافظة والمحافظات المجاورة، كما عاين قطعة أرض، وتفقد طريق الخليج، واستمع لأهالي قرية الروس، مؤكدًا أن مشروع الصرف الصحي بالقرية سيتم الانتهاء منه خلال 3 شهور، وتعقبها أعمال الرصف بالقرية.

وعاين عددًا من أراضي الدولة بمدينة مطوبس، مقررًا إقامة مشروعات خدمية في أرض أملاك الدولة بالمدينة، موجهًا بإزالة الإشغالات، وتطبيق القانون على المخالفين، مشيدًا بالتزام أصحاب المحال، لعدم استغلال الشوارع.