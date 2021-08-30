• تيما الشوملي: تعرضت للتحرش لذلك تحدثت عنه بالمسلسل

• أندريا طايع: تعرضت للتنمر مثل مريم وكنت أتناول غدائي في الحمام

أطلقت منصة "نتفليكس" فيلما وثائقيا قصيرا عن كواليس تصوير مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، الذي أحدث جدلا واسعا في العالم العربي فور عرضه على المنصة في 12 أغسطس الجاري.

تحدث صناع مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، خلال الفيلم الوثائقي، عن مراحل تصويره، وكيف تم اختيار الشخصيات، وما هي الرسالة التي يريد إيصالها لكل بيت عربي شاهده.

تقول تيما الشوملي، مؤلفة ومخرجة مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، خلال الفيلم الوثائقي: "لا نتحدث في دراما مجتمعاتنا العربية عن هذه الفئة العمرية من الفتيات، لذلك أتمنى أن ترى الفتيات العربيات نفسها في هذا المسلسل، وأن تتحدث كل منهن عن مشاكلها، وتقول (نعم أنا أمر بنفس المشكلة، لقد واجهت نفس الموقف)، لأنني عندما كنت في نفس المرحلة العمرية التي نقدمها في المسلسل، لم أجد الدراما التي تعرض مشاكلي؛ لذلك أردت تقديم هذا المسلسل".

أكدت تيما أنها عندما قامت بكتابة المسلسل مع شيرين كامل، لم يكن في نيتهما كتابته لصالح جهة إنتاجية محددة، بل أرادا فقط تقديم حياة الفتيات داخل مدرسة للفتيات، مشيرة إلى أنهما كتبا جميع الشخصيات اللاتي فكرن بها على لوحة بالمكتب الخاص بهما، ثم بدأت تحركهما الشخصيات في جميع الاتجاهات، حتى انتهيا من كتابة المسلسل.

أوضحت تيما أنها تحدثت في المسلسل عن مواقف حدثت لها شخصيا، معطية مثالا بمشهد التحرش الذي حدث في إحدى رحلات المدرسة، حيث أشارت إلى أنها أرادت أن توضح من خلال هذا المشهد أنه لا يجب أن تلام الفتيات على التحرش، بل أن التحرش هو فعل الرجل، وهو يتحمل مسؤوليته، والرجل المتحرش يتحرش أيا كان ما ترتديه السيدة.

وبسؤالها عن فريق العمل النسائي للمسلسل، أكدت تيما أنها أرادت حكاية قصص هؤلاء الفتيات من منظور نسائي بحت، في جميع عناصر المسلسل، لذلك كانت المصورة سيدة، ومنسقة الملابس سيدة، وكل من عمل بالمسلسل سيدات، موضحة أننا في المجتمعات العربية نشاهد العديد من القصص النسائية التي يتم روايتها من وجهة نظر ذكورية، وهي لم ترد أن يحدث ذلك في مسلسل "مدرسة الروابي للبنات".

ولفتت تيما إلى اللحظة التي شعرت أنها الأكثر سعادة خلال عملها بالمسلسل، وهي التي وجدت فيها الممثلة التي ستقوم بتجسيد شخصية مريم، حيث أوضحت أن الممثلة أندريا طايع، قدمت للاشتراك في المسلسل لتقديم شخصية دينا، لكن عندما جلست معها تيما، شعرت بأنها تصلح بشكل أكبر لشخصية مريم، قائلة: "قلت لأندريا اقرأي دور مريم، ووقتها دمعت عيني، لأنني أخيرا وجدت مريم، ووجدتها بالصدفة، هذه كانت أحلى لحظة مرّت عليّ خلال العمل بالمسلسل".

وقالت الممثلة أندريا طايع، إنها شعرت بالانسجام مع شخصية مريم فور قرائتها للدور، لأن بينها وبين مريم العديد من القواسم المشتركة، وأضافت: "تعرضت للتنمر في حياتي كثيرا كما تعرضت مريم في المسلسل، وفي وقت من الأوقات لم يكن لدي ولا صديقة واحدة في المدرسة، وكنت خلال الفسحة، أقوم بتناول غدائي في الحمام، أو أحبس نفسي في خزانة الفصل الكبيرة، لأنني لا يوجد لدي من أتحدث معه، وأصعب شيء حدث لي خلال تصوير المسلسل، هو استعادة هذه الذكريات المؤلمة، لكنها أفادتني كثيرا في تقديم الشخصية".

يذكر أن مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، تأليف وإخراج تيما الشوملي، وبطولة أندريا طايع، ونور طاهر، وجوانا عريضة، وركين سعد، ويارا مصطفى، وسلسبيلا.

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