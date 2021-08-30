عمرو يوسف يتعافى من إصابته خلال تصوير أحد مشاهد وعد إبليس

تعافى الفنان عمرو يوسف، من إصابات طفيفة لحقت به أثناء تصوير أحد المشاهد بمسلسله الجديد "وعد إبليس".

وقال يوسف، في تصريحات صحفية، إنه تعافى من إصابات طفيفة لحقت به أثناء تصوير أحد مشاهد المطاردة في ميدان رمسيس، مضيفا أنه من المقرر أن يستأنف بعد غد تصوير مشاهده بالعمل، حيث انتهى حتى الآن من تصوير نصف مشاهد دوره.

ويجسد عمرو يوسف، ضمن أحداث العمل شخصية رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، والعمل من إخراج كولين تيج.

ويمثل مسلسل "وعد إبليس" عودة لعمرو يوسف بعد غياب منذ عام 2018 ومسلسله "طايع" الذي شاركه في بطولته عمرو عبد الجليل، وصبا مبارك، وسهير المرشدي، وأحمد ‏عبد الله محمود، وسلوى محمد علي، ومي الغيطي، وعلي قاسم، تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، ‏إخراج عمرو سلامة‎.