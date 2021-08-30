مباحث المصنفات تضبط استوديو لتسجيل الأغاني في الجيزة

نحجت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط استوديو للتسجيل الصوتى بدون ترخيص بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، إنشاء وإدارة شخص لاستوديو تسجيل صوتى بدون ترخيص – كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة، منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات سمعية مسجلة داخل الاستوديو بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وضبط مالك الاستوديو، وبتفتيشه فى حضوره، تم ضبط (وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مقلدة منسوخة دون موافقة الشركات المالكة)، وكذا (العديد من المصنفات الفنية لمطربين غير مقيدين بالجهات النقابية – 3 أجهزة صوت وسماعات).

وبمواجة المتهم اعترف بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.