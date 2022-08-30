ممثلو العاملين في شركة يونيبر يؤيدون حصول الحكومة الألمانية على حصة الأغلبية

أعرب ممثلو العاملين في شركة يونيبر، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، عن تأييدهم لزيادة دور الحكومة الألمانية في الشركة المتعثرة.

وجاء في خطاب بعثه ممثلو العاملين إلى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، وأُعْلِن عنه اليوم الاثنين أنه في حال كانت هناك ضرورة لمزيد من التدابير لاستقرار الشركة إلى جانب حزمة الإنقاذ وفي حال أصبحت المجموعة الفنلندية الأم فورتوم لم تعد ترغب في الإسهام بشيء " فإننا نود أن نرجو الحكومة الألمانية بإلحاح شديد أن توسع نطاق تأثيرها على يونيبر وأن تسعى إلى الحصول على حصة أغلبية (في يونيبر)".

ووقع الخطاب ثلاثة ممثلين للعاملين بالإضافة إلى فرانك فيرنكه رئيس نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات وميشائيل فاسيلياديس رئيس نقابة "آي جي بي سي إي" للعاملين في قطاع التعدين والكيماويات والطاقة.

وأشار الموقعون إلى أن الظروف العامة واصلت تفاقمها منذ التوقيع على حزمة إنقاذ يونيبر في تموز/يوليو الماضي، وقالوا إن سعر الغاز زاد بأكثر مما هو متوقع كما واصلت شركة جازبروم الروسية تقليص توريداتها.

وأضاف الموقعون في خطابهم الذي يعود تاريخه إلى السادس والعشرين من آب/أغسطس الجاري أن " ألمانيا تحتاج إلى يونيبر إس إي لتأمين إمدادات الغاز لديها، وتحتاج يونيبر إس إي إلى الحكومة الاتحادية كشريك موثوق في موقف الأغلبية".

كانت يونيبر أبرمت عقودا طويلة الأمد لشراء الغاز الروسي بأسعار أرخص نسبيا لكنها اضطرت بعد تخفيض الغاز الروسي القادم إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم 1 إلى شراء الغاز من السوق بأسعار باهظة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

كانت يونيبر أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها طلبت زيادة المساعدات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز وتزايد القيود على التوريد، وقالت إنها طلبت من مصرف "كيه إف دبليو" الألماني الحكومي لدعم التنمية تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 4 مليارات يورو.