إحالة 200 من العاملين بالمدرسة الثانوية الصناعية بالرحمانية للتحقيق

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أعلنت محافظة البحيرة، عن جهودها لمتابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة؛ لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وشنت الوحدة المحلية بمركز الرحمانية برئاسة الحسيني أبوعيانة، من خلال إدارة الرقابة والمتابعة، حملات تفتيشية أسفرت عن إحالة ٢٠٠ موظف من العاملين بالمدرسة الثانوية الصناعية بالرحمانية؛ للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.