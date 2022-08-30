شارك عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في فعاليات المسيرة الشبابية بالسيارات والأعلام التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة.



وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.



وشهد المحافظ، المسيرة التي شارك فيها أكثر من ٤٠٠ شاب وفتاه من جميع مدن المحافظة، بالإضافة إلى أكثر من عدد ١٠٠ شاب من حملة الأعلام، تسبقهم ٨ سيارات عليها بانرات بأبرز المشروعات القومية وما تشتهر به تلك المدن.



كما اشتملت المسيرة على عرض فنون شعبية وعرض كاراتيه وعرض تنورة، وتأتي هذه الاحتفالية ضمن برنامج الاحتفالات التي نظمتها المحافظة احتفالاً بعيدها القومي.



وبدأ الاحتفال بمسيرة لسيارات تحمل أبرز إنجازات ومعالم محافظة القليوبية يتقدمها علم مصر يحمله أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وفريق الموسيقى النحاسية لطلائع القليوبية، وفرق الجوالة رافعين الأعلام في مسيرة تشهد بإنجازات محافظة القليوبية.



وحملت السيارات معالم آثار القليوبية ومنها ماكيت للقناطر الخيرية التي بناها محمد علي يوم 30 أغسطس عام 1868م، وسيارات تحمل معالم الصناعة بالمحافظة بمدينتي شبرا الخيمة والخانكة، ومدينة طوخ التي تشتهر بإنتاج وتصدير المشمش.



كما رفعت السيارات بانرات توضح أهم المنشآت الرياضية الحديثة بمراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة.



وقدمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، عروضا فنية ورياضية من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، حيث قدم مركز الفنون التابع لإدارة الشباب عرضا فنيا بعنوان بنها العسل قدمه أعضاء المركز يعبر عن مدينة بنها وما اشتهرت به من إنتاج العسل، ثم عرض كاراتيه لفريق مركز شباب كفر مناقر، وعرض التنورة من مركز الفنون والإبداع.



ومن جانبه، قدم المحافظ، التهنئة لكل أبناء القليوبية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يكون عيدا سعيدا على أبناء المحافظة، وأن تشهد المحافظة المزيد والمزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تخدم المواطنين في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مقدما الشكر لمديرية الشباب والرياضة على المجهود المبذول في الاحتفالية وفي احتفالات المحافظة بعيدها القومي.