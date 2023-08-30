حلمي عبد الباقي عن واقعة تلاوة القرآن على العود: لا مجال للسكوت على هذه الكائنات

أعلن الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، عن إحالة الملحن صاحب واقعة مقطع الفيديو المتداول عبر الإنترنت لقراءة آيات القرآن الكريم على أنغام موسيقى آلة العود إلى التحقيق حال ثبوت عضويته بالنقابة، واصفا الواقعة «بالعبث».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لمقدمة برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر شاشة «المحور»،: «أصيبنا جميعا في النقابة بالذهول مما يحدث بعد مشاهدة الفيديو، ما شاهدناه لم يحدث في التاريخ من قبل»، لافتا إلى رفع الشئون القانونية بالنقابة دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد مرتكبها.

وأكد رفض النقابة التام المساس بالثوابت الدينية، قائلا: «لا مجال للسكوت على هذه الكائنات، الشئون القانونية ستحيل مرتكبها للنيابة العامة، سواء كان دكتور كما يدعي أو غير دكتور؛ لا مساس بالدين، يعنى إيه القرآن يتغنى بالعود!» حسب تعبيره.

من جانبها طالبت الإعلامية بسمة وهبة النقابة، باتخاذ الإجراءات القانونية؛ بشطب الملحن من النقابة وإحالته إلى المحاكمة، قائلة: «لازم كلنا نتحد للتصدي لهذا الجنون واللعب بالدين، القرآن الكريم ليس أداة للعب، تتقطع أيدك ولسانك وأنت ماسك العود وقاعد تغنى وكمان الفجر أنه بجانبه المصحف».

