 منظمة أنيرا الأمريكية تعلن مقتل أربعة مرافقين لقافلتها الإغاثية بغزة في غارة إسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منظمة أنيرا الأمريكية تعلن مقتل أربعة مرافقين لقافلتها الإغاثية بغزة في غارة إسرائيلية

نيويورك - قنا
نشر في: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 11:20 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 11:20 م

أعلنت منظمة أنيرا الأمريكية الخيرية، اليوم، مقتل أربعة أشخاص كانوا يرافقون إحدى قوافلها جنوب قطاع غزة، في غارة جوية إسرائيلية أمس الخميس.

وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات، بأن الشاحنة التي تعرضت لإطلاق النيران كانت ضمن قافلة مساعدات إنسانية في القطاع، تم التنسيق بالكامل في شأنها مع الاحتلال.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أعلن خلال الشهر الجاري أن عام 2023 كان الأكثر دموية على الإطلاق للمجتمع الإنساني العالمي، بمقتل 280 موظف إغاثة في 33 دولة، بنسبة زيادة بلغت 137 في المئة مقارنة بعام 2022، لافتا إلى أن موظفي الإغاثة على الخطوط الأمامية للصراعات في العالم يقتلون بأعداد غير مسبوقة.

 

 

 

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