محافظ المنيا يلتقي أهالي بني مزار ويوجه بحل مشكلاتهم

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أنه حريص على الاستماع إلى كل مواطن، مؤكداً أهمية إيجاد حلول سريعة وفعالة في إطار القانون والمسؤولية المجتمعية، لتحسين جودة الحياة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال لقاء موسع مع أهالي مركز ومدينة بني مزار لمناقشة مجموعة من الطلبات والمشكلات التي يواجهونها.

خلال اللقاء، وافق المحافظ على فتح قاعات إضافية لرياض الأطفال في المدارس الرسمية المتميزة للغات، لتلبية الطلب المتزايد على التعليم في هذه المدارس.

كما ناشد المواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة، مشيراً إلى أهمية استغلال الأراضي غير المستغلة التابعة لأملاك الدولة في إقامة مشروعات ذات نفع عام.

في سياق آخر، أكد اللواء كدواني على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بالإنجازات التي تحققت في المنيا، حيث تم تنفيذ 3209 مشروعات في خمسة مراكز خلال المرحلة الأولى، مما يعود بالفائدة على نحو 3 ملايين مواطن.

كما أشار إلى استهداف 1.5 مليون مواطن في 102 قرية بمركزي بني مزار وسمالوط في المرحلة الثانية.

استجابةً لطلبات المواطنين، وجه المحافظ فرع الأبنية التعليمية بمراجعة قرارات تخصيص المدارس، وحل مشكلة الإنترنت في مدارس القرى.

كما كلف شركة المياه ورئيس قرية صفط أبو جرج بتنظيف المحابس وتوصيل المياه لعزبة الصعايدة وتغطية ترعة أبو عسيل بالتنسيق مع الزراعة.

كما وافق المحافظ على عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين، والتي شملت مواضيع متنوعة مثل مشكلات الصرف الصحي، رصف الطرق، توصيل المرافق، النظافة، الترخيص، وتموين السلع.

وكلف وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة الحالات الإنسانية وإدراج المستحقين في برامج الدعم بعد إجراء البحوث الاجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

حضر اللقاء النواب إيهاب عبد العظيم، إيهاب رمزي، وسعودي عبد الرحمن، أعضاء البرلمان، إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، ورؤساء الأحياء والوحدات القروية، وممثلو الجهات التنفيذية المختلفة بالمحافظة.