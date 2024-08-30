البنك المركزي الصيني يبدأ تداول السندات الحكومية للحد من تراجع العائد عليها

بدأ بنك الشعب (المركزي) الصيني، تداول السندات الحكومية الصينية في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، بعد أن أدى الصعود الكبير للسندات إلى تراجع العائد عليها لمستويات قياسية.

وبحسب بيان نشر على موقعه الرسمي، قال بنك الشعب إنه باع سندات طويلة الأجل واشترى أخرى قصيرة الأجل في عملية أسفرت عن صافي مشتريات بقيمة 100 مليار يوان (14 مليار دولار) خلال الشهر الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن البنك المركزي الصيني بدأ العام الحالي بتحذير شفهي للمتعاملين في الأسواق المالية من تدخله لضبط السوق، لكنه قرر التدخل خلال الشهر الحالي لوقف ارتفاع أسعار السندات الصينية. في الوقت نفسه أدت زيادة مبيعات البنوك الحكومية الصينية للسندات وتكرار عمليات المراجعة والتدقيق لأنشطة بعض المستثمرين إلى إبقاء المتعاملين في حال ترقب وقلص أنشطة التداول.

وقال تومي شي مدير إدارة أبحاث الصين الكبرى في مجموعة أوفر سيز تشاينيز بانكنج كورب، "إن جهود البنك المركزي لتصحيح الاختلالات في سوق السندات يستهدف منع أسعار العائد على السندات طويلة الأجل من التراجع السريع خارج النطاق المعقول على المدى القصير"، مضيفا أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تقلص توقعات السوق وتساعد في احتواء المخاطر الكبرى التي تهدد استقرار النظام المالي ككل.

يذكر أن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية وغياب البدائل الاستثمارية الجذابة دفع المستثمرين إلى تجميع سندات الخزانة الصينية لتتراكم لديهم خلال العام الحالي مما دفع العائد على هذه السندات إلى التراجع لمستويات قياسية.