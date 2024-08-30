قال النائب ياسر الهضيبي، محامي الفنان محمد فؤاد، إن موكله متهم بتهمة واحدة فقط وهي إهانة موظف عام بالقول، نافيا ما يتردد عن تعديه على الطبيب أو الطاقم الطبي في مستشفى عين شمس التخصصي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، أن الطبيب يواجه ثلاث جنح هي الإهمال الطبي الجسيم بترك المريض شقيق الفنان محمد فؤاد بعد الشجار يغادر المستشفى بدون سيارة إسعاف وطبيب مرافق، في ظل إصابته بجلطة كاملة تهدد حياته.

وتابع أن التهمة الثانية هي الاعتداء على الفنان محمد فؤاد بركله بالقدم، كما ظهر في الفيديو، أما التهمة الثالثة؛ فهي باستعمال السطوة بصفته موظفا عاما ضد المواطنين، وذلك بعد خطف هاتف الفنان محمد فؤاد عنوة وقوة.

وأوضح أن المشكلة بدأت بعدم رد الطبيب على نداء الفنان محمد فؤاد له ثلاث مرات، قائلا: «الطبيب زعل أن الفنان محمد فؤاد نادى عليه 3 مرت عليه وبعدين قاله يا دكترة فمردش عليه ثاني، فقال له أنت نايم! وكان وقتها الساعة 5 الفجر؛ فالطبيب لم تعجبه الكلمة، وطلب من الأمن يخرجه بره، ولو كان الفنان محمد فؤاد تصرف بعد جملته؛ كان هيبقى دفاع عن الناس».

ونفى الهضيبي، أي صلة للسيدة التي ظهرت في الفيديو بالمستشفى بالفنان محمد فؤاد أو أسرته، مشيرا إلى أنه تم تحرير بلاغ ضدها رقم 3793 في نيابة الوايلي بتهمة انتحال صفة القرابة.

وأكد أن الفنان محمد فؤاد لا يعلم هوية هذه السيدة، مضيفا أن النيابة تكثف جهودها مع المباحث للوصول إليها، مشددا أن الفنان محمد فؤاد أبلغه بأنه «لا نية للتصالح» مع الطبيب في الواقعة.