مياه الشرب بشمال سيناء تعلن توقفًا مؤقتًا بمحطة تحلية مياه البحر بالكيلو 17 بسبب ارتفاع العكارة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، في بيان للمواطنين صباح اليوم الأحد، حدوث توقف مؤقت لضخ المياه من محطة تحلية مياه البحر بالكيلو 17، نتيجة ارتفاع نسبة العكارة في مياه البحر، بما يؤثر على مراحل التشغيل والإنتاج بالمحطة.

وأوضحت الشركة في بيانها أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الكميات المتأثرة، من خلال زيادة الاعتماد على مياه النيل المنتجة بمحطة المياه المرشحة بسيناء، بما يضمن استمرار توفير مياه الشرب للمواطنين قدر الإمكان.

وأهابت الشركة بالمواطنين ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الكميات المتاحة لديهم وعدم الإسراف في استخدامها، لحين عودة محطة التحلية إلى التشغيل بكامل طاقتها واستقرار معدلات الإنتاج.

كما أكدت الشركة استعدادها للدفع بسيارات مياه الشرب إلى المناطق المتأثرة، حال الحاجة أو تلقي طلبات من المواطنين، وفقًا للإمكانات المتاحة.

وتقدمت الشركة بخالص الاعتذار للمواطنين عن أي تأثير قد يحدث نتيجة هذا الظرف الطارئ، مؤكدة استمرار العمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار واستمرار الخدمة.