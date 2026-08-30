حملات رقابية بمدينة المنيا تحرر 23 محضرًا وتغلق منشأة رياضية لعدم استيفاء التراخيص

أعلن الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات الإدارية، ومراجعة تراخيص الأنشطة التجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية، إلى جانب التحقق من سلامة وجودة السلع والمواد الغذائية المقدمة للمواطنين.

وأضاف، في بيان مساء أمس السبت، أن الحملة شملت المرور على عدد من المنشآت والمحلات، حيث جرى فحص ومراجعة تراخيص الأنشطة التجارية والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لممارسة الأنشطة، إلى جانب متابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأسفرت جهود الحملة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، عن تحرير 23 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات إشغال طريق وبيئة وشهادات صحية، فضلًا عن غلق صالة للألعاب الرياضية لعدم استيفائها شروط ومتطلبات الترخيص اللازمة لمزاولة النشاط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا استمرار الحملات الرقابية بصورة دورية ومكثفة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المواطنين أو تعوق حركة الطريق أو تخالف القوانين والاشتراطات المنظمة للأنشطة، مشددًا على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاءت أعمال الحملة بحضور نواب رئيس مركز ومدينة المنيا، وبمشاركة الإدارات المعنية بالوحدة المحلية والجهات المختصة، في إطار تكامل الجهود التنفيذية لتحقيق الانضباط، ورفع مستوى الخدمات، والحفاظ على حقوق المواطنين وسلامتهم.