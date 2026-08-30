تطلق الجامعة الأمريكية بالقاهرة كتاب «تجارة الأحلام: قرن من الإعلانات المطبوعة في مصر» (A Trade in Dreams: A Century of Egyptian Print Advertising) للدكتورة بهية شهاب، الأستاذ الممارس للفنون ومؤسس برنامج التصميم الجرافيكي بالجامعة، والصادر عن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد الخميس 3 سبتمبر المقبل، في القاعة الأرمينية بحرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، من الساعة 11:45 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

وتستعرض الدكتورة بهية شهاب خلال المؤتمر تفاصيل الكتاب ومحتواه، الذي يقدم سردًا تاريخيًا بصريًا لتطور إعلانات الصحف والمجلات المصرية على مدار مائة عام، مع رصد وتحليل العلاقة بين ثقافة الاستهلاك والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة من 1880 إلى 1980.

ويناقش الكتاب كذلك الدور الذي لعبته صناعة الإعلان باعتبارها قوة مؤثرة في تشكيل الصورة التي كوّنتها مصر عن نفسها، فضلًا عن إسهامها في صياغة عدد من المفاهيم الاجتماعية المرتبطة بالحداثة والتكنولوجيا والتقدم والمكانة الاجتماعية.

ويعقب المؤتمر الصحفي جولة تقودها الدكتورة بهية شهاب في المعرض المصاحب لإطلاق الكتاب، بقاعة عرض فيوتشر بمقر الجامعة في التحرير، حيث يضم المعرض نماذج تاريخية لعدد من الإعلانات والمنتجات التجارية التي يتناولها الكتاب بالبحث والدراسة والتحليل.