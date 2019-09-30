أنصار ترامب يدافعون عنه في وسائل الإعلام بشأن فضيحة أوكرانيا

ظهر أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العديد من البرامج الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، للدفاع عن زعيمهم الذي يواجه تحقيقًا بالمساءلة تمهيدا لعزله من قبل النواب الديمقراطيين، في فضيحة أوكرانيا.

وواصل رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب والشخصية المحورية في الجدل الدائر حول أوكرانيا مواجهة مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن نائب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي المحتمل جو بايدن ضغط من أجل إقالة المدعى العام الأوكراني لحماية نجله.

وقال جولياني إنه لن يتعاون مع عضو الكونجرس آدم شيف الذي يتولى رئاسة لجنة التحقيق في قضية ترامب.

وأضاف في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أيه بي سي" الأمريكية: "لن أتعاون مع آدم شيف. أعتقد أنه ينبغي إقالة آدم شيف"، وذهب إلى القول إنه "سيفكر" في الإدلاء بشهادته أمام لجنة شيف إذا وافق ترامب.

وانتقد كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن ميلر نزاهة مسرب المعلومات، واصفا عضو مجتمع الاستخبارات بأنه "عميل للدولة العميقة".

وقال ميلر في قناة فوكس نيوز الأمريكية: "أعتقد أنه من المؤسف أن تواصل وسائل الإعلام وصف هذا الشخص بأنه" كاشف عن المخالفات" فهو شرف لا يستحقه هذا الشخص بكل تأكيد.