العاهل البحريني يجري اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت

أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الأربعاء، مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت؛ أعرب فيه عن خالص عزاءه ومواساته وإلى أسرة آل الصباح الكرام، بوفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، مبتهلاً إلى الله جل جلاله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة المالكة الكريمة وشعب الكويت جميل الصبر وحسن العزاء.

ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الملك حمد بن عيسي أكد أن دولة الكويت والأسرة الخليجية والأمتين العربية والإسلامية فقدت بوفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح، رحمه الله وطيب الله ثراه، قائدًا بارزًا كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وأمتيه العربية والاسلامية والمجتمع الإنساني، وحظي بمكانة مرموقة وتقدير وكالة مميز بين قادة وشعوب العالم وكان نموذجًا للحكمة والإخلاص، وستظل أعماله ومنجزاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجاً يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء.

كما هنأ الملك حمد خلال الاتصال الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم، سائلاً المولى تعالى أن يوفقه ويعنيه ويسدد خطاه، لإكمال مسيرة التقدم والنماء لخدمة الكويت وشعبها العزيز، مؤكدًا وقوف مملكة البحرين إلى جانب دولة الكويت في مثل هذه الظروف وعمق العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة بين البلدين.

من جانبه أعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره للعاهل البحريني على ما عبر عنه من طيب المشاعر الأخوية وصادق الدعاء، والمجسدة لمدى عمق أواصر الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين وتمنى لجلالته موفور الصحة والسعادة والعافية.