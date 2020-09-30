وزير الخارجية الروسي يحث نظيريه الأرمني والأذري على وقف القتال في قره باغ

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الأرمني زغراب مناتساكانيان، والأذري جيهون بيراموف لبحث مستجدات الوضع في قره باغ.



ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأربعاء، ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن موسكو أعربت في المكالمتين عن بالغ قلقها إزاء تواصل القتال في المنطقة المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، داعية إلى وقف إطلاق النار والتصعيد فورا.



كما دعا الجانب الروسي إلى «منع الخطاب الاستفزازي» بشأن الوضع في قره باغ، مشددا على ضرورة عودة طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض في أسرع وقت ممكن.



وأكد لافروف عزم موسكو، بشكل مستقل وبالتعاون مع الرؤساء المشاركين الآخرين في مجموعة مينسك الخاصة بالتسوية في قره باغ، على مواصلة جهودها الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لتسوية النزاع بالطرق السياسية والدبلوماسية.



وأعرب عن استعداد موسكو لترتيب الاتصالات بين الجانبين، وعقد اجتماع جديد بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.