إندونيسيا تسجل 4284 إصابة و139 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4284 إصابة و139 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 على مستوى البلاد ارتفع إلى 287008 حالات، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 10740 حالة وفاة، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" المحلية في نسختها الإلكترونية.

كما أشارت البيانات إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من المرض ارتفع أيضا ليصل إلى 214947 شخصا.

ووصل الوباء إلى جميع مقاطعات البلاد الـ34، ولكن لا تزال العاصمة جاكرتا هي المقاطعة الأكثر تضررا بكوفيد-19 حيث سجلت حتى الآن 73736 إصابة، بعد تسجيل 1159 إصابة جديدة اليوم.

جدير بالذكر أن إندونيسيا هي صاحبة أكبر حصيلة وفيات بكوفيد-19 في جنوب شرق آسيا، كما أنها صاحبة ثاني أكبر حصيلة إصابات مؤكدة في المنطقة بعد الفلبين.