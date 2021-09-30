محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروع مركز الخدمات النموذجي بتكلفة 50 مليونا

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، معدلات تنفيذ مشروع مركز الخدمات الحكومية النموذجي المزمع إنشاؤه بمنطقة حى العقاد بالتعاون بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية مع الجانب الإماراتي بتكلفة تصل لنحو 50 مليون جنيه للإنشاءات بخلاف التجهيزات وعلى مساحة4161 متر مربع منها ألف م2 لإنشاء المبنى والمساحة المتبقية تشمل اللاند سكيب وباركنج للسيارات.

وجاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بوفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة اللواء محمد عزي مدير عام مشروع المحليات بالوزارة، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.

وقد تناول اللقاء، معدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوي وإدخال المرافق العامة له حيث يعد أول مركز يحاكي النظام الإماراتي بمصر ليستهدف تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال بحصولهم على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة.

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الهام الذي تقوم به وزارة التخطيط بقيادة الدكتورة هالة السعيد، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوي في ميكنة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وإحداث طفرة غير مسبوقة من خلال 11 مركز تكنولوجي تم ربطهم بالمركز الجديد للتحول الرقمي من أجل تقديم 82 خدمة متنوعة.

وأشار إلى أن ذلك سيمكن المواطن البسيط من الحصول على الخدمات والمستندات الثبوتية من شباك واحد أو بنظام الأون لاين من خلال الإنترنت لتخفيف مشقة التنقل والسفر بين مدن المحافظة.