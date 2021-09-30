 بيلاروسيا وتونس يبحثان آفاق التعاون التجاري والاقتصادي - بوابة الشروق
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بيلاروسيا وتونس يبحثان آفاق التعاون التجاري والاقتصادي

أ ش أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 10:47 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 10:47 ص
بحثت بيلاروسيا وتونس آفاق التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي وسبل تكثيف الاتصالات بين دوائر الأعمال.

جاء ذلك، حسبما ذكرت غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية وأوردته وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" المحلية اليوم الخميس، خلال لقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية فلاديمير أولاخوفيتش، السفير فوق العادة والمفوض التونسي لدى روسيا بالاعتماد المتزامن في بيلاروسيا طارق بن سالم لمناقشة التعاون بين دوائر الأعمال.

وتطرق الطرفان إلى الشراكات بين بلج سي آي وجمعيات الأعمال التونسية والفعاليات الثنائية فضلاً عن مشاركة الشركات والمنظمات البيلاروسية والتونسية في كبرى المعارض الدولية في أراضي البلدين.

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