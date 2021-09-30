نائبا المحافظ ووزير الاتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية للتدريب

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تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، اليوم الأربعاء، مركز الإسكندرية للتدريب بمبنى الديوان العام؛ لمتابعة عدد من الدورات التدريبية المقدمة بالمركز في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية.

وقالت الدكتورة جاكلين عازر إن المركز يهدف إلى تنمية مهارات التميز والجودة والتطوير وإعداد قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالديوان العام والأحياء والمديريات، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري، وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في ضوء التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشارت إلى أهمية التدريب والتأهيل ورفع قدرات العاملين وإعداد الكوادر اللازمة في المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا إمام مدير الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومي بوزارة الاتصالات، والمهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب، والأستاذ أحمد مبروك نائب مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وجميع الجهات المختصة.

وأشاد الضيوف بالمستوى الذي وصل إليه مركز التدريب الذي يعد من أكبر مراكز التدريب بمدينة الثغر.