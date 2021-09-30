جورجيا تسجل 1743 إصابة جديدة و29 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جورجيا 1743 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "إنتر برس نيوز" الجورجية على موقعها الإلكتروني باللغة الانجليزية، اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 613 ألفا و12 حالة.. مضيفة أن السلطات الصحية سجلت 29 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8 آلاف و946 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي ارتفع إلى 585 ألفا و71 وذلك بعد شفاء 2266 حالة خلال الساعات الماضية.

وعلى صعيد اللقاحات، أعلنت السلطات الصحية في جوروجيا عن تطعيم مليون و749 ألفا و457 شخصا من بينهم 777 ألفا و621 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم.