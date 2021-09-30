بدء تصوير أحداث مسلسل عنبر 6 في لبنان

انتهت ورشة مصنع الحكايات من سيناريو مسلسل «عنبر 6»، ليدخل في مرحلة التصوير بعد 6 أشهر من التحضير لإنتاج أحد أضخم الأعمال الدرامية والعربية، حيث يتم تصويره بلبنان.

وعمل صناع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة وهو مستوحى من أحداث حقيقية عن قصص تدور داخل عالم السجون هزت الرأي العام، وهو من إخراج علي العلي.

ويضم «عنبر 6» العديد من نجوم العرب ومن بينهم صبا مبارك، وسولاف فواخرجي، وفاطمة الصفي، وأيتن عامر، وجمانا كريم، ونايف الظفيري، ورنين مطر، ورانيا عيسى، وتاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، وسلوى محمد علي، وإيلي متري، وفادي إبراهيم، وبيار داغر، ورندة كعدي، وروزي الخولي، وغيرتا عون وغيرهم.

ويعتبر مسلسل «عنبر 6» هو ثالث الأعمال الدرامية التي تُطلقها ورشة مصنع الحكايات، وهي ورشة كتابة أسسها المؤلف هاني سرحان لتقديم أعمال درامية وسينمائية في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، وقد حققت الورشة نجاحًا على المنصات الرقمية بمسلسلي «وصية بدر» و«قارئة الفنجان».

وقد تولى كتابة سيناريو «عنبر 6» المؤلفات سمر طاهر، وإيرين يوسف، وهند عبدالله، ومي سعيد، وهو معالجة درامية لهاني سرحان ودعاء عبد الوهاب، وتعمل مصنع الحكايات حاليا على مسلسلين أحدهما سعودي والآخر مصري سيتم الإعلان عنهما قريبًا.