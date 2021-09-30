 الاتحاد الأوروبي يخصص 348.2 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يخصص 348.2 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 11:47 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 11:47 ص

قالت رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد خصص 348.2 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية لشعب أفغانستان.

وكتبت لاين، في تغريدة لها على تويتر نقلتها وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب شعب أفغانستان.

من جانبه، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش تقديم 32 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، مشيرا إلى أن اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ستوزعان المساعدات على الأشخاص الأكثر تضررا من النزاعات والكوليرا في أفغانستان.

يشار إلى أن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة خصص 45 مليون دولار أمريكي؛ للمساعدة في منع انهيار القطاع الصحي في أفغانستان.


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