أعلنت دار السك البريطانية الملكية إصدار أول عملة معدنية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، حيث ستطرح للتداول في 3 أكتوبر.

والعملة المطروحة تذكارية بقيمة 5 جنيهات استرلينية كما سيتم طرح عملة أخرى للتداول فئة 50 قرشا.

وتحمل على الوجه بروفايل الملك تشارلز الثالث ناظرا للجهة اليسرى، عكس والدته الراحلة، كما جرت العادة في صور الملوك على العملات البريطانية، حيث يخالف كل ملك سلفه في جهة النظر.

وحملت العملة من الظهر شكلا زخرفيا تخليدا للملكة إليزابيث وصورتين لها إحداهما في شبابها والأخرى في كهولتها.

وذكرت الدار أن الملك تشارلز الثالث أقر بنفسه تصميم العملة وتصميم البروفايل الخاص به.