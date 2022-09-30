مصادر أوكرانية: مقتل 30 شخصا إثر إطلاق النار على قافلة سيارات مدنية في زابوريجيا

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أفادت مصادر أوكرانيا أن 30 شخصا قتلوا في هجوم صاروخي على قافلة سيارات مدنية في مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن 88 شخصا آخرين أصيبوا بجروح مختلفة.

ألقى حاكم إدارة زابوريجيا الإقليمية، ألكسندر ستاروخ، باللوم على القوات الروسية في الهجوم.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وتم إطلاق النار على القافلة أثناء مغادرتها المدينة لدخول المنطقة التي تحتلها القوات الروسية.

وقالت المصادر إن الضحايا كانوا يريدون اصطحاب أقاربهم من منطقة الخطر وتقديم المساعدة لهم.

وقال ستاروخ، إن عمال الإنقاذ والمسعفين موجودون في الموقع.

وأظهرت صور القافلة حفرة بجانب السيارات المتضررة.

من ناحية أخرى، اتهم رئيس إدارة الاحتلال الروسي لمنطقة زابوريجيا، فلاديمير روجوف، القوات الأوكرانية بقصف القافلة على قناته على موقع تلجرام.

وبحسب روجوف قتل 23 شخصا، وأصيب 34 آخرون بجروح أثناء محاولتهم دخول الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية.

تعتبر منطقة زابوريجيا واحدة من أربع مناطق ضمتها روسيا، رسميا بعد ظهر اليوم الجمعة، إلى جانب خيرسون ودونيتسك ولوهانسك.

حتى الآن احتلت القوات الروسية حوالي 70 في المئة من هذه المنطقة – باستثناء عاصمة الإقليم زابوريجيا نفسها.