الرئيس الألماني شتاينماير: لن نقبل بتلك التغيرات الحدودية في أوكرانيا

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أدان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الاستفتاءات التي جرت في أربع مناطق أوكرانية وضمها الوشيك من قبل روسيا.

وقال شتاينماير في حفل لتوزيع الميداليات، بمناسبة يوم الوحدة الألماني، في قصر "بلفيو" اليوم الجمعة"لن نقبل تلك النتائج المزعومة، لن نقبل تلك التغيرات الحدودية!".

وأضاف أن نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يدفع بالتصعيد أكثر وأكثر".

قال شتاينماير إن ألمانيا يجب أن تستمر في دعم أوكرانيا "ماليا وإنسانيا وسياسيا عسكريا" طالما كان ذلك ضروريا.

وأضاف "تلك الحرب هي أيضا حرب على القانون الدولي وعلى قيم الديمقراطيات الليبرالية- على قيمنا".

كانت روسيا قد أجرت استفتاء في أربع مناطق محتلة أوكرانية هى لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا بشان الانضمام لروسيا .

وجاءت نتائج الاستفتاءات مؤيدة للانضمام لروسيا، بحسب اللجان الانتخابية.

كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة قد انتقدت الاستفتاءات بوصفها غير قانونية.