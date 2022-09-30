منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تندد بضم روسيا مناطق أوكرانية

ندد ممثلون كبار لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بخطوات موسكو ضم مناطق أوكرانية باعتبارها "غير قانونية" و"غير مقبولة".

وقال المسؤولون في بيان إن "الخطوة المعلنة اليوم انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وميثاق الأمم المتحدة. وتشكل إهانة للتعهدات التي اتفقت عليها كل الدول المشاركة".

وأضافوا أن "هذا التحرك من جانب الاتحاد الروسي، الذي يشمل تعبئة عسكرية وتهديدات نووية غير مسؤولة، لن يؤدي سوى إلى تصعيد أكبر للصراع".

وقالوا إن المنظمة، التي روسيا عضو بها، تدعو مجددا موسكو، "لسحب كل قواتها من جميع أنحاء أوكرانيا".

كانت روسيا قد أعلنت مناطق دونيتسك وخيرسون ولوجانسك وزابوريجيا جزءا من الاتحاد الروسي، في عملية ضم غير معترف بها دوليا.



