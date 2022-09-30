حزب التجمع الفرنسي اليميني يجري انتخابات لاختيار رئيس جديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ أعضاء حزب التجمع الوطني القومي اليميني في فرنسا، عملية تصويت لاختيار زعيم جديد للحزب اليوم الجمعة.

تأتي الانتخابات بعد قرار مارين لوبان بالتركيز على قيادة جناح الحزب في البرلمان.

وستجرى الانتخابات الالكترونية حتى الثالث من نوفمبر، وسيتم إعلان النتيجة في اجتماع الحزب في اليوم الخامس من الشهر نفسه.

ويتصدر السباق الزعيم المؤقت جوردان بارديلا وعمدة بيربينيا، لويس أليوت.

كانت لوبان، زعيمة الحزب لمدة طويلة، قد أخلت منصبها بشكل مؤقت، لخوض انتخابات الرئاسة في الربيع الماضي.

وبحصوله على 89 مقعدا، أصبح الحزب اليميني، أكبر جماعة معارضة في البرلمان منذ انتخابات يونيو.

وتولت لوبان قيادة الحزب من والدها، الشريك في تأسيسه، جان ماري لوبين في عام 2011.

وستكون الانتخابات لاختيار قيادة جديدة هي المرة الأولى، التي لا يتولى فيها أحد من أسرة لوبان، رئاسة الحزب منذ تأسيسه قبل خمسين عاما.

غير أن بارديلا على علاقة مع حفيدة جان ماري، وابنة أخت مارين لوبان .