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أدخلت كندا، عقوبات جديدة ضد الاتحاد الروسي، طالت 43 شخصا، وذلك ردا على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وثائق بشأن ضم مناطق أوكرانية لبلاده.

أفاد بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية، بإدراج زوجة السكرتير الصحفي لرئيس روسيا تاتيانا نافكا وأولادهما إليزافيتا بيسكوفا ونيكولاي بيسكوف في قائمة العقوبات، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

كما فرضت عقوبات على أفراد أسر رئيس مؤسسة الدولة للتنمية إيجور شوفالوف ورئيس روستيخ سيرجي تشيميزوف.

وفقا للبيان "من الآن فصاعدا، يحظر إجراء بعض المعاملات التجارية مع أراضي منطقتي خيرسون وزابوروجيه، بما في ذلك الاستثمارات والصادرات".

وذكرت حكومة كندا أنها لا تعترف بنتائج الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

كما وسعت المملكة المتحدة قائمة العقوبات المناهضة لروسيا لتشمل رئيس البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيؤلينا.

واتخذت تدابير مماثلة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، التي فرضت عقوبات على أعضاء مجلس الاتحاد وأقارب مسؤولين روس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن الجمعة، ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يصادق على القرار الدوما وسط ذهول غربي.