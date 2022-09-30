روسيا تنصح بالحذر في التكهن بإمكانية لجوءها للأسلحة النووية

ذكرت المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن التكهنات بأن روسيا يمكن أن تستخدم أسلحة نووية في القتال من أجل الأراضي التي ضمتها موسكو في أوكرانيا لا تنشر سوى الخوف .



وقال بيسكوف "الأشخاص الذين يتحدثون عن التصعيد النووي يتصرفون بشكل غير مسؤول للغاية".



وأشارت موسكو من قبل إلى أن روسيا سوف تدافع عن أراضيها بأي وسيلة ضرورية، ما أدى إلى تكهنات بشأن استخدام أسلحة نووية في ضوء عمليات ضم الأراضي.



وقال بيسكوف إن العقيدة العسكرية الروسية تنص على أن القوة النووية مسموحة فقط في حال تعرض "وجود روسيا " للخطر، مضيفا أن "استخدام الكلمات الصحيحة مهم للغاية.



يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في اعقاب غزو أوكرانيا وضع "قوة الردع" التي تشمل عنصرا نوويا، في حال تأهب.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري ،هدد بايدن بعواقب وخيمة إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية أو كيميائية تكتيكية في أوكرانيا.