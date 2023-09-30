حبس متهم بقتل صديقه بسلاح أبيض أثناء مزاحهما في الإسكندرية

قررت نيابة أول الرمل في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس، شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل صديقه إثر التعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" أثناء مزاحهما.

وطلبت النيابة تحريات المباحث، ومناظرة كاميرات المراقبة الموجودة في منطقة الحادث، وسماع أقوال شهود العيان، ومدها بتقرير الطب الشرعي الخاص بالجثة، لبيان أسباب الوفاة، مع التصريح عقب ذلك بدفنها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، بورود إشارة من إحدى المستشفيات، حول استقبالها شخص مُصاب بجرح طعني نافذ، وفارق الحياة أثناء إسعافه.

وبانتقال الشرطة إلى المستشفى وموقع الحادث، تبين من المعاينة والفحص الأولي وسماع أقوال شهود العيان، حدوث مشاجرة بين المتهم وبين المجني عليه بسبب المزاح، حيث تعدى الأول على الأخير بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين للمتهم، حيث ألقي القبض عليه، وبحوزته الأداة المستخدمة في الحادث، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بسبب المزاح، وبتطوير مناقشته أرشد عن مكان تخلصه من السكين.

تم نقل جثة الضحية إلى المستشفى ومنها إلى المشرحة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.