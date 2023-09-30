يكرم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، في حفل افتتاحه، في السابعة والنصف مساء غد الأحد، السفير علي المهدي، وذلك لإسهاماته المختلفة في إثراء الحركة المسرحية في السودان وخارجه ونشاطه المسرحي المعروف كونه أحد الشخصيات المؤثرة في الحركة المسرحية.

يذكر أن السفير علي المهدي، هو سفير السلام باليونسكو، والأمين العام للهيئة الدولية للمسرح ITI ممثل وكاتب ومخرج، مؤسس مسرح البقعة قدم العديد من الأعمال المسرحية عبر المسرح القومي السوداني.

كما حاز على العديد من الجوائز والأوسمة العالمية، ومنها جائزة حرية الإبداع العالمية لسنة ٢٠٠٩، الوسام الذهبي من المنظمة الدولية للملكية الفكرية وايبو جنيف، الوسام الذهبي من معهد العالم العربي باريس، والوسام الذهبي من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليسكو تونس، الأوسمة والأنواط من جمهورية السودان، وسام النيلين، ونوط الواجب تقدير لجهوده في العمل الإنساني ورعاية الطفولة عبر برامج ثقافية وفنية ولعمله في المجالات الثقافية العربية والإقليمية.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانين صفية العمر، لطفي لبيب، إيهاب فهمي، لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.



