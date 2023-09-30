 السيسي يستنكر حجم سرقات التيار: بقا الكهربا اللي بيتدفع ربع ثمنها كمان الناس مش عاوزة تدفعها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي يستنكر حجم سرقات التيار: بقا الكهربا اللي بيتدفع ربع ثمنها كمان الناس مش عاوزة تدفعها

هديل هلال
نشر في: السبت 30 سبتمبر 2023 - 10:46 م | آخر تحديث: السبت 30 سبتمبر 2023 - 10:46 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم سرقات الكهرباء في مصر لا يقل عن مليون شهريا، منوهًا أنه يتلقى تقريرًا شهريًا بشأن الملف من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء.

وأضاف خلال إحدى جلسات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت: «الوزير شاكر من يوم ما تولى وحتى اليوم، يعرض علي تقريرًا شهريًا عن حجم سرقات الكهرباء في مصر، والتي لا تقل عن مليون».

واستطرد: «مليون حادثة كل شهر، بقالنا 96 شهرا يعني 96 مليون واقعة، طب مين بيعمل ده؟ كلنا.. بقا الكهربا اللي بيتدفع ربع ثمنها كمان الناس مش عاوزة تدفعها!».

وداعب الحضور بقوله: «الدكتور شاكر مش عاوز يدفع لوزير البترول، ووزير البترول يحرم عليه وميديش غاز، والمحطات متشتغلش، فأنتم متلاقوش كهربا، فتقولوا الحكومة نايمة».

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

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