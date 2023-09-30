استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

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استشهد فلسطيني وأصيب أخر بجروح مساء الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، إثر إطلاق النار عليهما داخل سيارة في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت وزارة الصحة، أن الهيئة العامة الفلسطينية للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد شاب متأثرا بإصابته بجروح خطيرة برصاص جيش الاحتلال في البطن، فيما أصيب شاب آخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية في مدينة البيرة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات الجيش نصبت كمينًا لمركبة عند مدخل قرب مستوطنة «بساغوت» وأطلقت النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.

فيما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية منعت طاقمها من تقديم الإسعافات للشابين المصابين.

يأتي ذلك فيما أعلنت سرايا القدس «كتيبة جنين» التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، مسئوليتها عن تنفيذ عدة عمليات إطلاق نار استهدفت مستوطنة وحاجزا عسكريا للجيش في محيط جنين.

وفي وقت سابق من الجمعة، أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي تلت التظاهرات الأسبوعية في عدد من قرى الضفة الغربية.