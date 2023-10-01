الهند: مقتل شخصين حاولا عبور خط المراقبة في جامو وكشمير

قتل شخصان مدججان بالسلاح وصفتهما الشرطة الهندية بأنهما " اثنان من الإرهابيين"، لدى إحباط قوات الأمن محاولة تسلل على طول خط المراقبة في منطقة جامو وكشمير اليوم السبت.

وقال متحدث رسمي إنه بناء على معلومات استخباراتية صادرة عن شرطة كوبوارا ، أطلقت مجموعة تنبيه مشتركة من الشرطة والجيش عملية بحث في منطقة كومكادي على طول خط المراقبة في قطاع ماتشيل، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا.

وراقب الفريق المشترك حركة "الإرهابيين"، وباستخدام تكتيكات دقيقة، تم اعتراض الإرهابيين. وأطلقوا النار بشكل عشوائي على الفريق المشترك، الذي رد، مما أدى إلى القضاء على "إرهابيين اثنين مجهولي الهوية ومدججين بالسلاح"، بحسب المتحدث باسم الشرطة.