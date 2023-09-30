قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أكثر من 17 مليون مشترك؛ يحصلون على الطاقة الكهربية بأقل من ربع ثمنها الحقيقي، مضيفًا: «أتحدث عن التحديات التي تعوق استمرار الإنجاز، والتي تنشئ خلافا بين قطاعيّ البترول والكهرباء، أساسا وزارة الكهرباء لا تحصل على مقابل عادل نظير الخدمة».



وأضاف خلال الجلسة الختامية لليوم الأول من فعاليات حكاية وطن، مساء اليوم السبت، أنه لا يحمل عتابًا للمصريين ولكن يسعى لإخبارهم بما لا يدركونه، مستكملا: «أنا بدردش معاكم.. إحنا سابقا كان لما بنضطر نقفل الموانئ بسبب أزمات مناخية، كانت تتأخر شحنات الغاز؛ وتبدأ أسعار الأنابيب ترتفع؛ والآن وضعنا نظامًا ومخزونًا يكفي احتياجات المواطن حتى 60 يوما».



وأوضح أن هذه الإنجازات لا تأتي إلا باستقرار البلاد وكفاءة إنتاجها، متابعًا: «أنا أقول الحقيقة للمواطن.. الناس مسئولة معي»، حسب قوله.



وذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة في حاجة إلى عملة صعبة دائمًا؛ من أجل محاسبة شركات التنقيب الأجنبية واستيراد الوقود اللازم لتوفير الاحتياجات.



وتابع: «لولا حقل ظهر كنا هنكون في أزمة كبيرة جدًا.. لأن أموال تصدير الغاز بناخدهم نشتري بيهم بترول فوق اللي احنا بنشتريه، مصر بها أكثر من 10 مليون سيارة، وثمن وقودهم مش شوية».



وطالب المصريين بالتوحد في فهم الأمر، متابعًا: «دي بلادنا كلنا، والغلبان له فيها زيي، ولا يمكن ندخل محطة الوقود منلاقيش الوقود؛ ساعتها هنمسك في وزير البترول».