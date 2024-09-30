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أعلن النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الإثنين، تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للدراويش خلفا لإيهاب جلال.

نشر الحساب الرسمي للإسماعيلي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورة لشوقي غريب، معلقا عليها:" مهمة جديدة.. الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للإسماعيلي".

ويأتي تولي شوقي غريب المسئولية الفنية للإسماعيلي خلفا لإيهاب جلال الذي وافته المنية بعد صراع قصير مع المرض.

جدير بالذكر أن المحطة الأخيرة لـ شوقي غريب قبل تولي المسئولية الفنية للإسماعيلي كانت المقاولون العرب، حيث تمت إقالته من تدريب ذئاب الجبل مطلع الموسم بسبب سوء النتائج.