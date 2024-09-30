الأمم المتحدة: ثلثا مباني غزة تضررت جراء الحرب (أرقام تفصيلية)

قالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن ثلثي المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وفي تحديث لتقييم الأضرار، قال مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة (يونوسات) إن الصور عالية الدقة التي تم جمعها يومي 3 و6 سبتمبر أظهرت تدهورا واضحا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مركز يونوسات: «يظهر هذا التحليل أن ثلثي إجمالي المباني في قطاع غزة لحقت بها أضرار.. تمثل هذه الـ66 في المئة من المباني المتضررة في قطاع غزة 163 ألفًا و778 مبنى في المجموع».

وقدر التقييم الأخير، استنادا إلى صور تعود إلى أوائل يوليو، أن 63% من المباني في القطاع تضررت.

وقدر المركز، إن الأضرار تشمل الآن 52 ألفًا و564 مبنى دُمرت، و18 ألفًا و913 مبنى تضررت بشدة، و35 ألفًا و591 مبنى تضررت هياكلها، و56 ألفًا و710 مبانٍ لحقت بها أضرار متوسطة.

ولحقت أضرار جسيمة بمدينة غزة حيث دُمر 36 ألفًا و511 مبنى.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ويونوسات، إن ما يقرب من 68% من حقول المحاصيل الدائمة في قطاع غزة سجلت تراجعا كبيرا في صحة المحاصيل وكثافتها" في سبتمبر.