استشهاد عسكري بالجيش اللبناني جراء غارة إسرائيلية على جنوب البلاد

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أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الاثنين، باستشهاد عسكري بالجيش اللبناني، جراء غارة إسرائيلية على جنوب البلاد.

وأشارت صحيفة «النهار» اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى «استشهاد عسكري في الجيش اللبناني، متأثراً بإصابته جراء غارة إسرائيليّة استهدفت حاجز الجيش في الوزاني جنوب لبنان».

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي، منذ أن شن الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقتل المئات وجرح الآلاف نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في لبنان، والتي تسببت بنزوح وتهجير مئات الآلاف.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوع أنه يواصل غاراته الجوية في لبنان وذلك في إطار عملية أسماها «سهام الشمال».