 استشهاد عسكري بالجيش اللبناني جراء غارة إسرائيلية على جنوب البلاد - بوابة الشروق
الإثنين 30 سبتمبر 2024 4:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

استشهاد عسكري بالجيش اللبناني جراء غارة إسرائيلية على جنوب البلاد


نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 3:25 م | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 3:25 م

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الاثنين، باستشهاد عسكري بالجيش اللبناني، جراء غارة إسرائيلية على جنوب البلاد.

وأشارت صحيفة «النهار» اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى «استشهاد عسكري في الجيش اللبناني، متأثراً بإصابته جراء غارة إسرائيليّة استهدفت حاجز الجيش في الوزاني جنوب لبنان».

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي، منذ أن شن الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقتل المئات وجرح الآلاف نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في لبنان، والتي تسببت بنزوح وتهجير مئات الآلاف.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوع أنه يواصل غاراته الجوية في لبنان وذلك في إطار عملية أسماها «سهام الشمال».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك