 إعصار هيلين يتسبب في يوم آخر مميت من الفيضانات في جنوب الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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إعصار هيلين يتسبب في يوم آخر مميت من الفيضانات في جنوب الولايات المتحدة

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 5:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 5:51 ص

تهدد مياه الفيضانات بإلحاق مزيد من الأضرار في ولايتي جورجيا وساوث كارولينا، بينما يعاني جنوب الولايات المتحدة من آثار إعصار هيلين، وهي عاصفة تسببت في مقتل 64 شخصا على الأقل وتدمير منازل وترك ملايين الأشخاص بدون كهرباء، حتى برغم أن خبراء الأرصاد الجوية توقعوا هبوب العاصفة التالية من المناطق الاستوائية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.


وفي حين تم استيعاب إعصار هيلين بالكامل في نظام طقس أكبر، ومرت أسوأ الأمطار، فإن مياه الفيضانات مازالت تتدفق من الجبال حيث دمرت بلدات على طول الطريق، منها آشيفيل بولاية نورث كارولينا.


وتسببت الفيضانات أيضا في قطع إمدادات المياه العذبة عن السكان، وأبلغت هيئة مياه جرينفيل في ولاية تينيسي السكان بأنها غير متأكدة من موعد إصلاح الأضرار.


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