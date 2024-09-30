الرئيس الصيني: ضرورة تنفيذ مبادرة التنمية العالمية والأمن العالمي لبناء مصير البشرية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، مساء اليوم، على ضرورة تعزيز تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، وذلك من أجل دفع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية إلى الأمام.

جاءت تصريحات بينج خلال كلمة ألقاها في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في قاعة الشعب الكبرى مساء اليوم الاثنين.

وأعرب الرئيس الصيني عن تقديره العالي لأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في عموم البلاد، ولجميع قادة وجنود جيش التحرير الشعبي وضباط وجنود قوات الشرطة المسلحة، ولجميع الأحزاب الديمقراطية والشخصيات اللاحزبية، وقدم تحياته لمواطني منطقتي هونج كونج وماكاو الإداريتين الخاصتين ومواطني تايوان والمغتربين الصينيين، كما شكر الدول الصديقة والأصدقاء الدوليين الذين يهتمون ويدعمون قضية بناء الصين الجديدة.

وأشار شي جين بينج إلى أن دفع بناء دولة قوية على نحو شامل ونهضة الأمة من خلال التحديث الصيني النمط، هو المهمة الجوهرية للحزب الشيوعي والدولة في مسيرة العصر الجديد.

وشدد شي جين بينج على أن تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية يمثل أملا مشتركا لجميع أبناء الأمة الصينية، مضيفا أن تايوان من أراضي الصين، ويجب التمسك بمبدأ الصين الواحدة وتوافق عام 1992، وتعميق التبادل والتعاون في الاقتصاد والثقافة بين جانبي مضيق تايوان، لافتا إلى أن تحقيق توحيد الوطن الأم بكامله هو الاتجاه العام الذي لا يقاوم، ولا أحد يمكن أن يوقف عجلة التاريخ.