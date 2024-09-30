وزير خارجية السعودية يؤكد لنظيره اللبناني دعم المملكة لأمن لبنان واستقراره

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جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين ، مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب التأكيد على دعم المملكة لأمن لبنان واستقراره.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن بن فرحان أجرى اتصالا هاتفيا مع بوحبيب، اليوم الإثنين، وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية.

وجدد وزير الحارجية السعودي لنظيره اللبناني خلال الاتصال "التأكيد على دعم المملكة لأمن لبنان واستقراره في هذه الظروف الصعبة".

وأكدت المملكة العربية السعودية في وقت سابق اليوم الاثنين وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة تداعيات الأحداث التي يمر بها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت سابق، إن " المملكة العربية السعودية تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة"، وتؤكد "على ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية"، كما" تؤكد "وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الأحداث، وضرورة الحد من تبعاتها الإنسانية."

وقال البيان إن " المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية الأمن والسلم الإقليمي لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها."

وانطلاقا من موقف المملكة الداعم للأشقاء في لبنان؛ فقد صدرت توجيهات قيادة المملكة بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة وفقا لـ"واس" .