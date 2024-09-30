حاكمة ولاية نيويورك تتوقع بدء إضراب عمال الموانئ الأمريكية غدا

قالت كاثي هوشلو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية إنها تتوقع إضراب عمال الموانئ الذي سيصيب بالشلل الموانئ الأمريكية على الساحل الشرقي وخليج المكسيك بما في ذلك ميناء نيويورك-نيوجيرسي أكبر ميناء تجاري على المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هوشلو قولها في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن "إمدادات الغذاء آمنة الآن"، داعية المواطنين إلى عدم الاندفاع للمتاجر لتخزين المواد الغذائية كما حدث أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن منظمة "التحالف البحري الأمريكي" المعروف باسم يو.إس.إم.إكس التي تمثل شركات النقل البحري ومشغلي الموانئ في الولايات المتحدة ونقابة آي.إل.أيه الممثلة لعمال الموانئ لا تعتزمان إجراء محادثات قبل انتهاء عقود عمل العمال عند منتصف ليل اليوم وهو ما يمهد لبدء الإضراب غدا.

وفي بيان صدر اليوم قالت النقابة إن منظمة شركات النقل البحري والموانئ "تواصل عرقلة الطريق للوصول إلى اتفاق بشأن عقد جديد" ويبدو أنها ستتسبب في إضراب في كل الموانئ من ميامي إلى تكساس مع حلول منتصف الليل.

ويقدر خبراء اقتصادات النقل البحري في بنك جيه.بي مورجان تشيس الأمريكي الخسائر التي سيسببها الإضراب بين 8ر3 و5ر4 مليار دولار يوميا، يمكن تعويض بعضها عند عودة العمل إلى طبيعته.

وتقول شركة النقل البحري الدنماركية العملاقة ميرسك إن إضراب عمال الموانئ الأمريكية لمدة أسبوع يمكن أن يؤثر بشدة على سلاسل الإمداد العالمية لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

ويهدد حوالي 45 ألف عامل في جميع الموانئ الكبرى على الساحل الشرقي وخليج المكسيك في الولايات المتحدة بالإضراب عن العمل.