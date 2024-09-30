 الرئيس الإماراتي يأمر بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار - بوابة الشروق
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الرئيس الإماراتي يأمر بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار

وكالات
نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 11:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 11:46 ص

أمر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني الشقيق.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الاثنين، تأتي المبادرة في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في لبنان ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة والتزامها الثابت بدعم الشعب اللبناني الشقيق.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حشد قواته على طول حدود البلاد مع لبنان استعدادا لغزو محتمل، بينما يستعد لأي رد من حزب الله بعد «الهجوم الضخم» من الطائرات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، مساء الجمعة.

وطلب رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، من القوات البرية هذا الأسبوع الاستعداد «لدخول أراضي العدو».

ووفقا لصحيفة «واشنطن بوست»، قال الجنود والسكان في الشمال، إنهم مستعدون للقتال بأي شكل يقرره قادة إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استدعى لواءين احتياطيين من أجل «مهام عملياتية» في الشمال، حيث يتصاعد القصف المتبادل عبر الحدود مع حزب الله اللبناني.

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